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Лейкерс в овертайме обыграли Оклахому, Михайлюк набрал 7 очков (Видео)

Лейкерс в овертайме обыграли Оклахому, Михайлюк набрал 7 очков (Видео)
09:44 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Лейкерс» благодаря 32 очкам Кузмы обыграли «Оклахому».

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде в овертайме обыграл «Оклахому-Сити Тандер» — 138:128. У хозяев пять поражений в шести встречах.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кайл Кузма, набравший 32 очка. Он реализовал 7 бросков из 12 из-за дуги. Дабл-даблами отметились Ивица Зубац (26 баллов и 12 подборов), Лонзо Болл (18 очков и 10 результативных передач) и Джош Харт (12 баллов и 10 подборов). Леброн Джеймс продолжает восстанавливаться после повреждения.

В составе «Тандер» 27 очков набрал Пол Джордж. Стивен Адамс оформил дабл-дабл из 17 баллов и 15 подборов. Расселл Уэстбрук остановился в шаге от трипл-дабла – 26 очков, 9 подборов и 13 результативных передач.

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НБА. Регулярный чемпионат

«Оклахома-Сити» - «ЛА Лейкерс» - 128:138 ОТ (39:27, 24:40, 33:28, 26:27, 6:16)

«Оклахома-Сити»: Джордж - 27, Уэстбрук - 26, Фергюсон - 21, Адамс - 17, Грант - 14, Шрёдер - 9, Паттерсон - 9, Ноэль - 4, Надер - 1.

«ЛА Лейкерс»: Кузма - 32, Зубац - 26, Болл - 18, Колдуэлл-Поуп - 13, Харт - 12, Ингрэм - 8, Михайлюк - 7, Чендлер - 6, Бизли - 5, Вагнер - 5, Макги - 4, Стивенсон - 2.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, БК Лос-Анджелес Лейкерс.
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