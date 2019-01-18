Суперлига. Химик обыграл Черкасские Мавпы (Видео)

В очередном поединке украинской Суперлиги "Химик" дома одержал непростую победу над "Черкасскими Мавпами" - 92:89.
"Химик" — "Черкасские Мавпы" 92:89 (26:24, 20:29, 23:19, 23:17)
"Химик": Эдвин 23 + 10 подборов + 6 передач + 6 перехватов + 4 потери, Рябчук 14, Войналович, Джонс 11, Павлов 19 + 12 подборов — старт; Антипов 12 + 8 подборов, Ковалев 1, Марченко, Сидоров 12.
"Мавпы": Бояркин 8 + 6 передач, Кольченко 28 + 6 потерь, Арнетт 6, Ткаченко, Чумаков 9 + 7 подборов — старт; Отверченко 5, Коукли 2, Янг 18 + 9 передач, Никс 13