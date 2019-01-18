Суперлига. Киев-Баскет на выезде переиграл Одессу

БК "Одесса" в матче регулярного первенства Суперлиги принимала "Киев-Баскет". Гости одержали победу, склонив чаши весов в свою пользу в последней четверти поединка.
"Одесса" — "Киев-Баскет" 70:76 (25:24, 12:13, 20:20, 13:19)
"Одесса": Витолс 7 + 4 передачи, Пустозвонов 13 + 8 подборов + 4 передачи, Беликов 19 + 6 подборов + 4 передачи, Хелманис 16 + 9 подборов, Шеляковс 3 + 6 подборов — старт; Новиков, Скрипец 2, Щепкин 10, Ткачук, Балабан.
"Киев-Баскет": Латкович 13, Крик 10 + 6 подборов - 5 потерь, Крутоус 17, Нванкво 5, Сандул 4 + 7 подборов — старт; Луценко 6, Носков 3, Петров 18 + 8 подборов, Горобченко.