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Стали известны имена тренеров на Матч звезд Cуперлиги

Стали известны имена тренеров на Матч звезд Cуперлиги
10:04 Сегодня Телеграф ФБУ

Новости спорта: Названы имена наставников на Матч звезд украинской Суперлиги по баскетболу.

Организаторы «Матча Звезд-2019» определили тренеров которые выведут лучших баскетболистов Суперлиги Пари-Матч 26 января на площадку ДС «Юность».

Так команду «Звезды Легиона» возглавит главный тренер «Химика» Виталий Степановский, а помогать ему будет главный тренер БК «Запорожье» Валерий Плеханов. Отметим, что именно команда Степановского является текущим лидером Суперлиги Пари-Матч, а команда Валерия Плеханова, которая выступает хозяином события, разделяет 2-3 места с «Днепром».

Определились стартовые пятерки матча звезд украинской Суперлиги

Главный тренер днепровцев, единой команды, которая выступает в чемпионате исключительно украинским составом, является Денис Журавлев, он возглавит во время «Матча Звезд» команду «Звезды Украины». Рядом с ним на тренерском мостике будет наставник МБК «Николаев» Виталий Черний.

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Баскетбол, Суперлига, ФБУ, Новости баскетбола.
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