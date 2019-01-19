Стали известны имена тренеров на Матч звезд Cуперлиги

Новости спорта: Названы имена наставников на Матч звезд украинской Суперлиги по баскетболу.

Организаторы «Матча Звезд-2019» определили тренеров которые выведут лучших баскетболистов Суперлиги Пари-Матч 26 января на площадку ДС «Юность».

Так команду «Звезды Легиона» возглавит главный тренер «Химика» Виталий Степановский, а помогать ему будет главный тренер БК «Запорожье» Валерий Плеханов. Отметим, что именно команда Степановского является текущим лидером Суперлиги Пари-Матч, а команда Валерия Плеханова, которая выступает хозяином события, разделяет 2-3 места с «Днепром».

Главный тренер днепровцев, единой команды, которая выступает в чемпионате исключительно украинским составом, является Денис Журавлев, он возглавит во время «Матча Звезд» команду «Звезды Украины». Рядом с ним на тренерском мостике будет наставник МБК «Николаев» Виталий Черний.