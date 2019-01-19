Суперлига: Запорожье вырвало победу у Политехника

Новости спорта: Запорожцы третий раз в сезоне обыграли клуб из Харькова.

БК «Запорожье» победил харьковский «Политехник» 84:81 в матче регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги Пари-Матч.

В Запорожье соперники провели равный матч. Перед последними минутами игры счет был равный 75:75. Победу вырвали хозяева - 84:81. Это третья победа «Запорожья» над харьковчанами в этом сезоне.

Самыми результативными в составах команд стали: Трент (30 очков) у «Запорожья» и Грэм (29) у «Политехники».

В другом матче сегодняшнего игрового дня «Днепр» победило на выезде «Николаев» 80:73.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Запорожье» – «Политехник» 84:81 (18:20, 17:14, 24:24, 25:23)

«Запорожье»: Холтон (11), Кондраков (7 + 4 потери), Мироненко (5), Хилл (13 + 9 подборов), Прессли (7 + 8 подборов + 2 блок-шота) – старт; Трент (30 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь), Шевченко (7), Буц (4), Овдеенко, Титов.

«Политехник»: Дэвис (15 + 7 передач), Козлов (11 + 5 передач), Чугунов (7), Рочняк (7 + 4 перехвата), Грэм (29 + 16 подборов + 4 передачи + 4 потери) – старт; Завадский (6), Кузнецов (4 + 6 подборов), Колотилов (2).