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Суперлига: Запорожье вырвало победу у Политехника

Суперлига: Запорожье вырвало победу у Политехника
17:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Запорожцы третий раз в сезоне обыграли клуб из Харькова.

БК «Запорожье» победил харьковский «Политехник» 84:81 в матче регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги Пари-Матч. 

В Запорожье соперники провели равный матч. Перед последними минутами игры счет был равный 75:75. Победу вырвали хозяева - 84:81. Это третья победа «Запорожья» над харьковчанами в этом сезоне.

Самыми результативными в составах команд стали: Трент (30 очков) у «Запорожья» и Грэм (29) у «Политехники».

В другом матче сегодняшнего игрового дня «Днепр» победило на выезде «Николаев» 80:73.

Определились стартовые пятерки матча звезд украинской Суперлиги

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Запорожье» – «Политехник» 84:81 (18:20, 17:14, 24:24, 25:23)

«Запорожье»: Холтон (11), Кондраков (7 + 4 потери), Мироненко (5), Хилл (13 + 9 подборов), Прессли (7 + 8 подборов + 2 блок-шота) – старт; Трент (30 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь), Шевченко (7), Буц (4), Овдеенко, Титов.

«Политехник»: Дэвис (15 + 7 передач), Козлов (11 + 5 передач), Чугунов (7), Рочняк (7 + 4 перехвата), Грэм (29 + 16 подборов + 4 передачи + 4 потери) – старт; Завадский (6), Кузнецов (4 + 6 подборов), Колотилов (2).

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Баскетбол, Суперлига, Спорт.
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