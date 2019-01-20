НБА. Лень набрал 15 очков с Бостоном, Михайлюк отыграл 11 минут с Хьюстоном

Новости спорта: Украинские баскетболисты Алексей Лень и Святослав Михайлюк приняли участие в очередных матчах своих команд в НБА.

Украинцы Алексей Лень и Святослав Михайлюк приняли участие в очередных матчах своих команд в регулярном чемпионате НБА.

Атланта Леня проиграла Бостону 105:113, но украинец провел хороший поединок. За почти 19 минут игрового времени он успел набрать 15 очков (один из двух трехочковых, 6 из 8 двухочковых), сделать 6 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. Коэффициент полезности составил 7.

Святославу Михайлюк в матче с Хьюстоном отвели на площадке 11 минут, за которые он успел набрать всего два очка (забил один из трех двуочковых и раз промахнулся из-за дуги) и сделал одну передачу, заработав один фол. Его коэффициент полезности составил 8, правда, Лейкерс проиграли в овертайме.