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Черкасские Мавпы добыли четвертую победу в сезоне

Черкасские Мавпы добыли четвертую победу в сезоне
18:19 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФБУ

Новости спорта: «Черкасские Мавпы» одержали непростую победу над «Одессой».

Это была первая встреча черкасчан и одесситов в этом сезоне. Хозяева паркета с самого начала матча ушли в отрыв и в определенный момент имели 12-очковый перевес. Но «Мавпы» очень быстро вернулись в игру, практически сравняв счет до большого перерыва.

Во второй половине на паркете была более рваная игра. Ключевым стал рывок «Мавп» в четвертой четверти, после которого «Одесса» так и не сумела догнать соперника.

Несмотря на победу, «Черкасские Мавпы» продолжают занимать последнее, восьмое место в чемпионате.

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БК «Одесса» - «Черкасские Мавпы» - 76:83 (23:11, 16:25, 21:21, 16:26)

БК «Одесса»: Хелманис (20 + 7 подборов), Щепкин (18), Беликов (15 + 7 подборов), Шеляковс (9), Витолс (12), Пустозвонов (2).

«Черкасские Мавпы»: Кольченко (22 + 6 подборов + 4 передачи), Янг (19), Никс (15 + 5 подборов), Чумаков (13 + 9 подборов), Ткаченко (7 + 10 подборов), Арнетт (5), Отверченко (2).

В другом матче игрового дня «Киев-Баскет» обыграл «Химик».

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Баскетбол, Суперлига, БК Черкасские мавпы, ФК Одесса.
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