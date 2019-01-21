Один из лидеров Лейкерc выбыл на длительный срок

Новости спорта: Разыгрывающий Лейкерс Лонзо Болл получил растяжение связок голеностопного сустава.

Разыгрывающий Лейкерс Лонзо Болл не сумел доиграть поединок против Хьюстона в регулярном чемпионате НБА.

21-летний игрок покинул площадку при помощи партнеров по команде после столкновения в форвардом соперника Джеймсом Эннисом, а сам зал покидал уже на инвалидной коляске.

МРТ-обследование выявило у Лонзо Болла растяжение связок левого голеностопного сустава 3-й степени. Таким образом, разыгрывающий пропустит от 4 до 6 недель, сообщает официальный сайт Лейкерс.

Ситуация усугубляется травмой другого разыгрывающего Рэджона Рондо, а также ЛеБрона Джеймса, которые возобновили тренировки, но еще не помогут команде в матче с Голден Стэйт в понедельник.