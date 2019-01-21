Умер легендарный украинский баскетболист

Новости спорта: Бывший центровой сборной Украины Александр Окунский ушел из жизни в возрасте 47 лет.

Александр Окунский ушел из жизни после длительной борьбы с раком.

Один из лучших игроков в истории украинского баскетбола выступал за Шахтер, Будивельник, БИПА-Моду, БК Киев, БК Одесса, Летувос Ритас (Литва), Цибону (Хорватия), Дарюшшафаку (Турция), Будучность (Черногория) и Мент (Греция).

На счету Окунского 5 побед в чемпионате Украины и еще дважды он выигрывал первенство Литвы.

Соболезнования об утрате Окунского уже выразил другой экс-баскетболист сборной Украины, Станислав Медведенко.

«Сегодня ушёл из жизни Саша Окунский. Мне повезло дружить с Сашей,помню как в детстве мы ходили смотрели игры с участием Окунского в моей памяти Саша останется как друг на которого всегда можно положиться. Земля тебе пухом Саша. Маша крепись», — написал Медведенко в Facebook.