Умер легендарный украинский баскетболист

Александр Окунский ушел из жизни после длительной борьбы с раком.
Один из лучших игроков в истории украинского баскетбола выступал за Шахтер, Будивельник, БИПА-Моду, БК Киев, БК Одесса, Летувос Ритас (Литва), Цибону (Хорватия), Дарюшшафаку (Турция), Будучность (Черногория) и Мент (Греция).
На счету Окунского 5 побед в чемпионате Украины и еще дважды он выигрывал первенство Литвы.
Соболезнования об утрате Окунского уже выразил другой экс-баскетболист сборной Украины, Станислав Медведенко.
«Сегодня ушёл из жизни Саша Окунский. Мне повезло дружить с Сашей,помню как в детстве мы ходили смотрели игры с участием Окунского в моей памяти Саша останется как друг на которого всегда можно положиться. Земля тебе пухом Саша. Маша крепись», — написал Медведенко в Facebook.