Скачать
Понедельник, 21.01.2019
Пакьяо - Бронер. Видео боя
Пакьяо - Бронер. Видео боя
Свитолина может стать первой ракеткой мира по итогам Australian Open
Свитолина может стать первой ракеткой мира по итогам Australian Open
UFC Fight Night 143. Результаты боев
UFC Fight Night 143. Результаты боев
Матч сборной Украины во Львове может не состояться
Матч сборной Украины во Львове может не состояться

Умер легендарный украинский баскетболист

Умер легендарный украинский баскетболист
15:25 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Бывший центровой сборной Украины Александр Окунский ушел из жизни в возрасте 47 лет.

Александр Окунский ушел из жизни после длительной борьбы с раком.

Один из лучших игроков в истории украинского баскетбола выступал за Шахтер, Будивельник, БИПА-Моду, БК Киев, БК Одесса, Летувос Ритас (Литва), Цибону (Хорватия), Дарюшшафаку (Турция), Будучность (Черногория) и Мент (Греция).

На счету Окунского 5 побед в чемпионате Украины и еще дважды он выигрывал первенство Литвы.

Соболезнования об утрате Окунского уже выразил другой экс-баскетболист сборной Украины, Станислав Медведенко.

Определились стартовые пятерки матча звезд украинской Суперлиги

«Сегодня ушёл из жизни Саша Окунский. Мне повезло дружить с Сашей,помню как в детстве мы ходили смотрели игры с участием Окунского в моей памяти Саша останется как друг на которого всегда можно положиться. Земля тебе пухом Саша. Маша крепись», — написал Медведенко в Facebook.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, Новости баскетбола, Сборная Украины по баскетболу, Александр Окунский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Матч сборной Украины во Львове может не состояться
02 Определилась следующая соперница Свитолиной на Australian Open
03 Хачериди близок к уходу из ПАОКа
04 Australian Open: Свитолина вышла в четвертьфинал
05 Бокс. Соса едва победил мексиканца Дельгадильо после нокдауна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь