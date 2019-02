Определились оба тренера на Матч всех звезд НБА

Главными тренерами команд Запада и Востока стали наставники коллективов, которые лидируют в своих конференциях по состоянию на 3 февраля.

Тренер Милуоки Бакс Майк Буденхольцер досрочно стал наставником команды Янниса Адетокунбо, тогда как менеджер Денвер Наггетс Майк Мэлоун возглавит команду Запада и Леброна Джеймса. На данный момент Денвер и Голден Стэйт имеют равное соотношение побед и поражений, но Наггетс обходят своих конкурентов по дополнительным показателям.

