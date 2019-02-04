Скачать
Понедельник, 04.02.2019
Шахтер проиграл Партизану
Шахтер проиграл Партизану
Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO, победив Альвареса решением судей
Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO
20-летняя Бех дебютирует на Кубке мира в Холменколлене
20-летняя Бех дебютирует на Кубке мира в Холменколлене
Ястремская выиграла престижный теннисный турнир в Таиланде
Ястремская выиграла престижный теннисный турнир в Таиланде

Михельсон жестко раскритиковал судейство в матче против Днепра

Михельсон жестко раскритиковал судейство в матче против Днепра
09:28 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Главный тренер "Черкасских Мавп" отметил прогресс в игре своей команды.

Главный тренер «Черкасских Мавп» Максим Михельсон взял на себя ответственность за поражение «Днепру» (87:92) в матче регулярного чемпионата Суперлиги:

«Поздравляю зрителей с эмоциональным и напряженным баскетболом. Я думаю, что все присутствующие в зале, особенно болельщики «Днепра», получили удовольствие. Мы получали удовольствие от своей игры ровно три с половиной четверти. Последние пять минут просто-напросто эмоции выросли до какого-то предела. Я бы хотел, чтобы ребята, обслуживающие этот матч, посмотрели его на видео и сделали какие-то свои выводы, потому что слишком много неравнозначных и «интересных» решений было, скажем так. Одной стороне такое решение, другой — никакого решения или абсолютно противоположное. Эти эмоции, которые поднялись, были нужны «Днепру», а не нам.

Прежде всего, я беру на себя ответственность за поражение, потому что не справился где-то в концовке с эмоциями. Должна быть холодная голова, чтобы где-то что-то остановить и изменить. Ребята молодцы. Сегодня бились, сражались, дрались. Мы понемногу выкарабкиваемся из ямы, в которую попали на старте сезона. Мы смотрим на динамику прогресса нашей игры. Еще месяц назад для нас было нереально дать бой «Днепру». Сегодня мы не просто дали бой, но могли эту игру взять, могли выйти победителями. Вроде бы задачу дать бой «Днепру» выполнили, но удовлетворенности от этого нет. Всех еще раз поздравляю с хорошим эмоциональным баскетболом».

Напомним, Черкасские Мавпы уступили Днепру в овертайме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, Суперлига, БК Днепр, БК Черкасские мавпы, Новости баскетбола, Максим Михельсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Андре Уорд прокомментировал победу Ковалева
02 Шахтер - Партизан: видео голов и обзор матча
03 Лестер - Манчестер Юнайтед: обзор матча и видео гола
04 20-летняя Бех дебютирует на Кубке мира в Холменколлене
05 Ковалев прокомментировал возможный бой с Гвоздиком
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь