Михельсон жестко раскритиковал судейство в матче против Днепра

Новости спорта: Главный тренер "Черкасских Мавп" отметил прогресс в игре своей команды.

Главный тренер «Черкасских Мавп» Максим Михельсон взял на себя ответственность за поражение «Днепру» (87:92) в матче регулярного чемпионата Суперлиги:

«Поздравляю зрителей с эмоциональным и напряженным баскетболом. Я думаю, что все присутствующие в зале, особенно болельщики «Днепра», получили удовольствие. Мы получали удовольствие от своей игры ровно три с половиной четверти. Последние пять минут просто-напросто эмоции выросли до какого-то предела. Я бы хотел, чтобы ребята, обслуживающие этот матч, посмотрели его на видео и сделали какие-то свои выводы, потому что слишком много неравнозначных и «интересных» решений было, скажем так. Одной стороне такое решение, другой — никакого решения или абсолютно противоположное. Эти эмоции, которые поднялись, были нужны «Днепру», а не нам.

Прежде всего, я беру на себя ответственность за поражение, потому что не справился где-то в концовке с эмоциями. Должна быть холодная голова, чтобы где-то что-то остановить и изменить. Ребята молодцы. Сегодня бились, сражались, дрались. Мы понемногу выкарабкиваемся из ямы, в которую попали на старте сезона. Мы смотрим на динамику прогресса нашей игры. Еще месяц назад для нас было нереально дать бой «Днепру». Сегодня мы не просто дали бой, но могли эту игру взять, могли выйти победителями. Вроде бы задачу дать бой «Днепру» выполнили, но удовлетворенности от этого нет. Всех еще раз поздравляю с хорошим эмоциональным баскетболом».

Напомним, Черкасские Мавпы уступили Днепру в овертайме.