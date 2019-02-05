Лень помог Атланте победить Вашингтон в НБА

Новости спорта: Украинский центровой помог Атланте добыть очередную победу в НБА.

Центровой Атланты Хокс Алексей Лень показал худшую результативность в матче своей команды против Вашингтон Уизардс.

Из всех игроков, выходивших на площадку за Хокс, Лэнь набрал меньше всех — 2 очка за отведенные ему 13 минут и 42 секунды встречи. Также за это время он совершил 3 подбора и отдал 1 передачу.

Тем не менее, его команда удержала победу после ударной первой четверти, даже позволив Уизардс отыграть 11 очков уже к большому перерыву.

Атланта занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Следующий матч Хокс проведут 8 февраля против одного из лидеров конференции Торонто.

Вашингтон Уизардс — Атланта Хокс 129:137 (20:35, 37:26, 32:38, 40:38)

Вашингтон: Бил (27), Грин (26), Ариза (25), Макрэй (20), Портер (13), Саторански (11)

Атланта: Принс (21), Хертер (19), Картер (16), Спеллмэн (16 + 10 подборов), Коллинз (15 + 11 подборов), Дедмон (12), Бэйзмор (11), Лин (11), Янг (10 + 10 передач), Лень (2 + 3 подбора + 1 передача)