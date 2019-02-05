Скачать
Вторник, 05.02.2019
Назван лучший молодой футболист 2018 года в Украине
Цыганков - лучший молодой футболист 2018 года
Найдено тело в обломках самолета, на котором был футболист Сала
Найдено тело в обломках самолета, на котором был футболист Сала
Супербоул-2019: 10 фактов о самом дорогом спортивном событии
Супербоул-2019: 10 фактов о самом дорогом спортивном событии
Ястремская назвала главную цель 2019 года
Ястремская назвала главную цель 2019 года

Лень помог Атланте победить Вашингтон в НБА

Лень помог Атланте победить Вашингтон в НБА
09:17 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинский центровой помог Атланте добыть очередную победу в НБА.

Центровой Атланты Хокс Алексей Лень показал худшую результативность в матче своей команды против Вашингтон Уизардс.

Из всех игроков, выходивших на площадку за Хокс, Лэнь набрал меньше всех — 2 очка за отведенные ему 13 минут и 42 секунды встречи. Также за это время он совершил 3 подбора и отдал 1 передачу.

Тем не менее, его команда удержала победу после ударной первой четверти, даже позволив Уизардс отыграть 11 очков уже к большому перерыву.

Атланта занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Следующий матч Хокс проведут 8 февраля против одного из лидеров конференции Торонто.

Днепр презентовал фонд игрока НБА Леня

Вашингтон Уизардс — Атланта Хокс 129:137 (20:35, 37:26, 32:38, 40:38)

Вашингтон: Бил (27), Грин (26), Ариза (25), Макрэй (20), Портер (13), Саторански (11)

Атланта: Принс (21), Хертер (19), Картер (16), Спеллмэн (16 + 10 подборов), Коллинз (15 + 11 подборов), Дедмон (12), Бэйзмор (11), Лин (11), Янг (10 + 10 передач), Лень (2 + 3 подбора + 1 передача)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Атланта, Новости баскетбола, Алексей Лэнь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван лучший молодой футболист 2018 года в Украине
02 Черный кот взорвал соцсети, выбежав в матче Эвертон - Вулверхэмптон
03 Тотовицкий: Шахтер уже готов к Лиге Европы
04 Барселона - Реал: где смотреть Эль-Класико
05 Капитан сборной Украины обеспокоен состоянием Даяны Ястремской
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь