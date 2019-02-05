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Украинский баскетболист сыграет в Матче звезд чемпионата Тайваня

Украинский баскетболист сыграет в Матче звезд чемпионата Тайваня
13:33 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Игорь Зайцев засветился в экзотической лиге

Украинский бигмен Игорь Зайцев примет участие в Матче звезд чемпионата Тайваня, в котором он выступает в составе команды «Тайвань Бирс». Об этом сообщает New Trend Agence - агенство, представляющее интересы игрока.

Наш легионер в нынешнем сезоне сыграл в 24 матчах чемпионате Тайваня, в которых проводил на площадке в среднем по 30.8 минуты.

Зайцев, который проводит в экзотическом чемпионате первый сезон, набирает 17.2 очка, делает 9.5 подбора, 3.3 передачи и 2.0 блок-шота, а его средний рейтинг эффективности составляет 21.0 балла - это лучший показатель в команде. «Тайвань Бирс» занимают второе место в турнирной таблице, выиграв 15 из 24 матчей «регулярки».

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Отметим, что Зайцев принял участие в 8 матчах квалификации ЧМ-2019, в которых в составе национальной команды набирал 7.1 очка и делал 2.5 подбора в среднем за 15.9 минуты на площадке.

Напомним, украинский защитник Сергей Гладырь подписал полноценный контракт до конца сезона с французским клубом.

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Баскетбол, Новости баскетбола, Матч Звезд, Игорь Зайцев.
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