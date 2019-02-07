Скачать
Четверг, 07.02.2019
Биатлон: где и когда смотреть гонки 7 февраля
Биатлон: где и когда смотреть гонки 7 февраля
Владимир Кличко стал &quot;Новатором года&quot;
Владимир Кличко стал "Новатором года"
Официально: Михайлюк - игрок Детройт Пистонс
Официально: Михайлюк - игрок Детройт Пистонс
Сборная Украины заняла 30 место в новом рейтинге ФИФА
Сборная Украины заняла 30 место в новом рейтинге ФИФА

Две украинские сборные примут участие во Всемирной Универсиаде - 2019

Две украинские сборные примут участие во Всемирной Универсиаде - 2019
11:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Украинские сборные примут участие в летней Универсиаде–2019.

Международная федерация студенческого спорта (FISU) приняла заявки мужской и женской студенческих сборных Украины на участие в соревнованиях по баскетболу на летней Универсиаде 2019 года.

Студенческие игры пройдут в итальянском Неаполе с 3 по 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Мужскую студенческую сборную будет готовить Виталий Степановский, а подготовкой женской студенческой сборной займется Ирина Щипакина.

Жеребьевка соревнований запланирована на начало апреля, когда в Неаполе состоится заседание Совета директоров FISU (1-5 апреля).

 

Официально: Михайлюк - игрок Детройт Пистонс

На прошлой Универсиаде в Тайпее мужская студенческая сборная Украины одержала 4 победы в 5-ти матчах, но не смогла выйти из группы. Женская студенческая сборная по баскетболу в последний раз принимала участие в Универсиадах еще в 2013 году, но также не смогла выйти из группы. Наибольшим успехом на студенческих играх для украинских команд стало 2 место в 2005 году, когда мужская сборная уступила в финале американцам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, ФБУ, Новости спорта, Новости баскетбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Барселона - Реал 1:1 события матча
02 Биатлон. Расписание трансляций этапа Кубка мира в Кэнморе
03 Барселона приняла решение по Неймару
04 Барселона - Реал: видео голов и обзор матча
05 Динамо проиграло Нью-Ингленд Революшн (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь