Две украинские сборные примут участие во Всемирной Универсиаде - 2019

Новости спорта: Украинские сборные примут участие в летней Универсиаде–2019.

Международная федерация студенческого спорта (FISU) приняла заявки мужской и женской студенческих сборных Украины на участие в соревнованиях по баскетболу на летней Универсиаде 2019 года.

Студенческие игры пройдут в итальянском Неаполе с 3 по 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Мужскую студенческую сборную будет готовить Виталий Степановский, а подготовкой женской студенческой сборной займется Ирина Щипакина.

Жеребьевка соревнований запланирована на начало апреля, когда в Неаполе состоится заседание Совета директоров FISU (1-5 апреля).

На прошлой Универсиаде в Тайпее мужская студенческая сборная Украины одержала 4 победы в 5-ти матчах, но не смогла выйти из группы. Женская студенческая сборная по баскетболу в последний раз принимала участие в Универсиадах еще в 2013 году, но также не смогла выйти из группы. Наибольшим успехом на студенческих играх для украинских команд стало 2 место в 2005 году, когда мужская сборная уступила в финале американцам.