Официально: Михайлюк - игрок Детройт Пистонс

«Детройт Пистонс» официально объявили, что в клуб переходит украинский защитник Святослав Михайлюк. Клуб из Мичигана обменял Михайлюка из «Лос-Анджелес Лейкерс», взамен отдав Реджи Буллока. Также в «Детройт» последовал пик второго раунда.

OFFICIAL: The Pistons have acquired Sviatoslav Mykhailiuk and a future second-round draft pick from the L.A. Lakers in exchange for Reggie Bullock.

Welcome to the squad, Svi! #DetroitBasketball pic.twitter.com/D110r9HVa1

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) 6 февраля 2019 г.