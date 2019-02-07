Черкасские Мавпы - Киев-Баскет: анонс матча

Новости спорта: Центральный матч недели пройдет в Черкассах, где местные Мавпы в рамках принципиального противостояния принимать Киев-Баскет.

К этому соперники пересекались трижды и пока преимущество в сезонной серии на стороне столичного клуба.

Мавпы продолжают делать все, чтобы выбраться из низов турнирной таблицы и, кажется, команда Максима Михельсона понемногу добавляет, подтверждением чему является матч на прошлой неделе. Киев-Баскет также на ходу - прервать победную серию команды Евгения Мурзина сумел только Днепр, который не позволил столичным баскетболистам выиграть седьмой матч подряд.

Нет сомнений в том, что Киев-Баскет рассчитывает попасть в тройку до окончания регулярного чемпионата, поэтому для достижения этой цели побеждать киевлянам надо в каждой следующей игре.

7 февраля , 19:00, Черкассы, ПС «Строитель»

«Черкасские Мавпы» - «Киев-Баскет»

Результаты этого сезона - 80:75; 77:80: 51:90, 109: 91, 69:76

Прямая трансляция матча - Oboz TV, FBU.ua, ТРК «ВИККА» (черкасский канал).

В Суперлиге киевляне дважды обыгрывали «Черкасские Обезьяны». Зато «Мавпы» в игровом плане переиграли «Киев-Баскет» в Кубке Украины, но из-за дисквалификации в следующую стадию не прошли.

Это изрядно мотивирует черкасской команду. Игроки и тренерский штаб тщательно готовятся к этому матчу. Возвращение Дмитрия Липовцева добавило команде сил, сам баскетболист с нетерпением ждет первый домашний матч после травмы. Игра с «Киев-Баскет» - как дополнительная мотивация, сообщает официальный сайт Черкасских Мавп.

«Я думаю, даже уверен, что все ребята сверхмотивированы на это противостояние. Честно? Вот хочется выйти и доказать всем еще раз кто в этой паре действительно сильнее и кто по спортивному принципу должен был играть в Финале четырех Кубка Украины. И уверен, что в четверг все убедятся, что в одном из главных турниров Украины будет играть не самый сильный клуб, а команда, которая в очередной раз проиграла ему. Для этого, нам нужна поддержка родных трибун и фан-сектора», - сказал Липовцев.

До этого матча команды подходят после поражений.