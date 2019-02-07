Черкасские Мавпы дома уступили Киев-Баскету

Новости спорта: "Киев-Баскет" в результативном поединке чемпионата Украины обыграл "Черкасские Мавпы".

Подопечные Евгения Мурзина на протяжении всего матча имели комфортное преимущество и довели игру до логичного результата. "Мавпы" лишь в четвертой четверти спохватились, но было поздно - 96:87 в пользу киевлян.

"Черкасские Мавпы" - "Киев-Баскет" - 87:96 (23:33, 19:22, 13:20, 32:21)

"Черкасские Мавпы": Янг (35), Кольченко (10), Ткаченко (8 + 6 подборов), Чумаков (8), Коукли (8 + 7 подборов), Бояркин (7 + 6 передач + 3 перехвата), Никс (7 + 6 подборов), Липовцев (4).

"Киев-Баскет": Крик (22 + 5 передач + 4 перехвата), Крутоус (20 + 4 передачи), Сандул (17 + 5 подборов), Латкович (14 + 5 подборов + 9 передач + 6 перехватов), Петров (10 + 8 подборов + 6 передач), Луценко (9), Нванкво (2), Челован (2).