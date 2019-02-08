Лень набрал 4 очка в проигранном матче с Торонто в НБА

Новости спорта: Атланта Леня провалила очередной матч в НБА.

Центровой Атланта Хокс Алексей Лень принял участие в проигранном матче своей команды против Торонто Рэпторс.

Украинец провел на площадке немногим меньше шести с половиной минут, за это время заработав 4 очка и совершив 4 подбора.

Уверенно выиграв первую четверть с разницей в 11 очков, Хокс в итоге упустили победу, уступив в каждом из следующих игровых периодов.

Самым результативным игроком встречи стал форвард канадцев Паскаль Сиакам, заработавший 33 очка и совершивший 14 подборов.

Хокс занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата НБА. Следующий матч команда проведет против Шарлотт Хорнетс в воскресенье, 10 февраля.

Атланта Хокс (18-36) — Торонто Рэпторс (40-16) 101:119 (33:22, 35:38, 17:28, 16:31)

Атланта: Янг (19), Принс (19), Коллинз (12 + 12 подборов), Дедмон (10), Лэнь (4 + 4 подбора)

Торонто: Сиакам (33 + 14 подборов), Ванвлит (30), Лаури (13 + 13 передач), Ибака (12), Грин (12), Пауэлл (11)