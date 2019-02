НБА. Форварда Далласа обменяли в Сакраменто прямо во время матча

Пока Даллас ковал победу над Шарлотт (99:93), руководство Маверикс вело переговоры с Сакраменто по обмену Барнса. Американские СМИ подтвердили сделку в середине третьей четверти. Сразу после информации об обмене Барнс покинул площадку и досматривал игру со скамейки запасных.

За Барнса Даллас выменял у Сакраменто права на Зака Рэндольфа и Джастина Джексона. Харрисон стал пятым ключевым игроком Маверикс, покинувшим клуб до дедлайна обменов. Ранее Даллас обменял Денниса Смита, ДеАндре Джордана и Уэсли Мэттьюза в Нью-Йорк, получив взамен звездного латыша Кристапса Порзингиса.

