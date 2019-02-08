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Тренер Детройта рассказал об адаптации Михайлюка в команде

Тренер Детройта рассказал об адаптации Михайлюка в команде
09:36 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Наставник Детройта Дуэйн Кейси прокомментировал переход Святослава Михайлюка.

Главный тренер Детройт Пистонс Дуэйн Кейси прокомментировал переход украинского свингмэна Святослава Михайлюка в команду.

"Михайлюк хороший игрок, он отличный шутер и умеет вести мяч. Он один из лучших молодых шутеров в НБА. Посмотрим, как он вольется в нашу команду.

Адаптация Михайлюка? Это как первый день в новом учебном заведении. Новые знакомства, новые возможности. Пройдет немного времени, прежде чем он акклиматизируется в нашей команде", - цитирует Кейси пресс-служба клуба.

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Напомним, что Лейкерс выменяли Святослава и будущий драфт-пик 2-го раунда на легкого форварда Реджи Буллока.

Отметим, что 21-летний украинец в среднем в нынешнем розыгрыше Национальной баскетбольной ассоциации зарабатывает 3,2 очка и делает 0,8 подборов за поединок.

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Баскетбол, НБА, БК Детройт, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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