Тренер Детройта рассказал об адаптации Михайлюка в команде

Новости спорта: Наставник Детройта Дуэйн Кейси прокомментировал переход Святослава Михайлюка.

Главный тренер Детройт Пистонс Дуэйн Кейси прокомментировал переход украинского свингмэна Святослава Михайлюка в команду.

"Михайлюк хороший игрок, он отличный шутер и умеет вести мяч. Он один из лучших молодых шутеров в НБА. Посмотрим, как он вольется в нашу команду.

Адаптация Михайлюка? Это как первый день в новом учебном заведении. Новые знакомства, новые возможности. Пройдет немного времени, прежде чем он акклиматизируется в нашей команде", - цитирует Кейси пресс-служба клуба.

Напомним, что Лейкерс выменяли Святослава и будущий драфт-пик 2-го раунда на легкого форварда Реджи Буллока.

Отметим, что 21-летний украинец в среднем в нынешнем розыгрыше Национальной баскетбольной ассоциации зарабатывает 3,2 очка и делает 0,8 подборов за поединок.