Президент Лейкерс поблагодарил Михайлюка

Новости спорта: На днях украинец Святослав Михайлюк сменил Лейкерс на Детройт.

Президент Лос-Анджелес Лейкерс по баскетбольным операциям Мэджик Джонсон обратился к баскетболистам, покинувшим клуб.

Среди них оказался и украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк, перебравшийся в Детройт.

«Святослав Михайлюк, Ивица Зубац и Майкл Бизли, спасибо вам за ваш вклад в Лейкерс и Лейкерс Нэйшн», — написал Джонсон в Твиттере.

Позавчера Святослав был официально анонсирован в качестве нового игрока Детройт Пистонс.

В обмен на Михайлюка и драфт-пик второго раунда в Лос-Анджелес отправится легкий форвард Реджи Буллок.

Михайлюк не сумел закрепиться в роли шуттера в команде, поэтому Лейкерс и искали ему замену. Буллок в среднем за матч делает 6,6 трехочоквых бросков с процентом реализации в 38,4. У Свята показатели хуже — 2,2 броска и 32,1% реализации.

Михайлюк провел 38 поединков за Лейкерс, набирая 3,2 очка за 10 минут в среднем.