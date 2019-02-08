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Суперлига. Химик победил Одессу

Суперлига. Химик победил Одессу
21:45 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФБУ

Новости спорта: Южненский Химик не испытал проблем в матче украинской Суперлиги против БК Одессы, победив со счетом 92:78.

Подопечные Виталия Степановского ударно провели первую четверть игры, обеспечив себе задел на весь матч вперед — 30:11.

Во второй и третьей четвертях южненцы также набирали больше очков, нежели соперник, и лишь в последнем отрезке игры гости сумели несколько сократить отставание в счете, выиграв четверть с отрывом в 12 очков.

Химик (Южный) — БК Одесса 92:78 (30:11, 23:19, 29:26, 10:22)

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После этой победы Химик закрепился на первом месте турнирной таблицы, имея в своем активе 38 очков. Ближайший преследователь в виде Днепра отстает на 2 пункта.

БК Одесса находится на 6-й строчке с 27 очками, опережая только Авантаж-Политехник и Черкасских Мавп.

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БК Химик, БК Одесса, Химик - БК Одесса.
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