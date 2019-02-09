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Запорожье на выезде обыграло Николаев

Запорожье на выезде обыграло Николаев
18:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФБУ

Новости спорта: Запорожье добыло тяжелую победу в Николаеву.

В сегодняшнем матче Суперлиги «Запорожье» на выезде обыграло «Николаев».

Запорожье победило на выезде со счетом 88:79 и сравняло счет в сезонной серии с Николаевом. У гостей видзначиаемо очередную результативную и полезную игру в исполнении американского трио Трент-Холтон-Хилл, а у Николаева сильный матч выдал Виталий Зотов, который набрал 19 очков (1/3 двухочковых, 5/8 трехочковых, 2/2 штрафных), сделал 8 передач, 5 подборов и 2 перехвата, а его рейтинг эффективности составил рекордные в этом матче 28 очков.

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«Николаев» – «Запорожье» – 79:88 (29:20, 18:29, 19:17, 13:22)

«Николаев»: Зотов (19 + 5 подборов + 8 передач), Попов (13 + 6 подборов), Омоера (11 + 6 подборов), Онуфриев (5), Адедиран (15 + 7 подборов + 4 потери) – старт; Давидюк (11 + 5 подборов), Хохоник (3), Мусиенко (2), Жуковский, Тонченко, Цикалюк.

«Запорожье»: Холтон (14), Кондраков (8 + 6 передач), Мироненко (10), Хилл (17 + 7 подборов), Прессли (7 + 5 подборов) – старт; Трент (15 + 7 подборов + 2 блок-шота + 4 потери), Шевченко (11 + 6 подборов + 2 блок-шота), Буц (2), Теряник (2), Овдеенко (2).

Николаев свой следующий матч сыграет 15 февраля в Харькове против Политехника, а Запорожье в следующей игре также будет играть против харьковчан, но на два дня раньше - 13 февраля.

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Баскетбол, Суперлига, ФБУ, БК Николаев, БК Запорожье.
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