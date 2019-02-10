Лидер Бостона получил серьезную травму в матче против Клипперс

Новости спорта: Лидер Бостона Кайри Ирвинг повредил колено в матче НБА.

Разыгрывающий Бостон Селтикс Кайри Ирвинг повредил колено в проигранном матче против Лос-Анджелес Клипперс.

За пять минут до окончания второй четверти Ирвинг получил растяжение во время защиты, передает ESPN, после чего так и не вернулся на площадку.

Звезда Селтикс пройдет дополнительные обследования сегодня.

Отсутствие в игре Ирвинга стало фатальным для Бостона: выигрывая с Кайри на площадке и контролируя ход матча, Селтикс без него уступили разницу в 28 очков и в итоге проиграли со счетом 112:123. Таким образом, камбек стал самым крупным в истории Клипперс.

Всего за 14 минут субботнего матча Ирвинг записал на свой счет 14 очков и 2 передачи.

В нынешнем сезоне лидер пятой команды в турнирной таблице Восточной конференции НБА провел 47 матчей, в среднем за игру набирая 23,6 очков и совершая 4,9 подбора.