Скачать
Воскресенье, 10.02.2019
Джервонта Дэвис - Уго Руис. Видео нокаута
Джервонта Дэвис - Уго Руис. Видео нокаута
UFC 234. Адесанья победил Сильву, главный бой Уиттакер - Гастелум не состоялся
UFC 234. Адесанья победил Сильву, главный бой Уиттакер - Гастелум не состоялся
Биатлон. Состав сборной Украины на спринты в Кэнморе
Биатлон. Состав сборной Украины на спринты в Кэнморе
Украинский дзюдоист Зантарая завоевал &quot;бронзу&quot; на турнире в Париже
Украинский дзюдоист Зантарая завоевал "бронзу" на турнире в Париже

ЛеБрон рассказал о выборе игроков на Матч звезд НБА

ЛеБрон рассказал о выборе игроков на Матч звезд НБА
11:32 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Лидер Лейкерс прокомментировал предстоящий Матч звезд НБА.

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опроверг информацию, что выбирал в свою сборную на Матч звёзд НБА в первую очередь тех игроков, которые смогут перейти в его команду в предстоящее межсезонье.

«Интересно было послушать разные теории, но я выбирал игроков согласно разработанному рейтингу и брал лучшего из тех, кто был доступен на тот момент. Просто так совпало, что Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг могут стать свободными агентами по окончании сезона, и Кавай Леонард тоже им будет. А вот у Джеймса Хардена контракт до 2030 года.

Лидер Бостона получил серьезную травму в матче против Клипперс

И у Брэдли Била, Карла-Энтони Таунса и Ламаркуса Олдриджа срок действия соглашений истекает не скоро. Как и у меня», — передаёт слова Джеймса ESPN.

Пять из шести выбранных Джеймсом игроков в межсезонье получат право сменить команду

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Леброн Джеймс, Новости баскетбола, Матч Звезд НБА.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Флойд Мейвезер сделал расистское высказывание в адрес Макгрегора
02 Атлетико - Реал: видео голов и обзор матча
03 Клопп: Третий гол - это мировой класс
04 Дериземля: Если не отстоять Украину, то не будет независимости и будущего
05 Хацкевич: Ахмед достаточно уверенно себя чувствует
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь