ЛеБрон рассказал о выборе игроков на Матч звезд НБА

Новости спорта: Лидер Лейкерс прокомментировал предстоящий Матч звезд НБА.

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опроверг информацию, что выбирал в свою сборную на Матч звёзд НБА в первую очередь тех игроков, которые смогут перейти в его команду в предстоящее межсезонье.

«Интересно было послушать разные теории, но я выбирал игроков согласно разработанному рейтингу и брал лучшего из тех, кто был доступен на тот момент. Просто так совпало, что Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг могут стать свободными агентами по окончании сезона, и Кавай Леонард тоже им будет. А вот у Джеймса Хардена контракт до 2030 года.

И у Брэдли Била, Карла-Энтони Таунса и Ламаркуса Олдриджа срок действия соглашений истекает не скоро. Как и у меня», — передаёт слова Джеймса ESPN.

Пять из шести выбранных Джеймсом игроков в межсезонье получат право сменить команду