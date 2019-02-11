Лень - самый результативный игрок в команде в матче с Орландо

Новости спорта: Результативная игра украинца не помогла Атланте добыть победу.

Украинец Алексей Лень принял участие в очередном матче Атланты.

Лень провел на площадке 19 минут 22 секунды, став самым результативным игроков команды с 16 набранными очками. Он реализовал два трехочковых броска из трех и реализовал 6 из 8 штрафных броска.

Также на счету Леня 2 подбора, 1 передача и 1 блок-шот. В минусе у Алексея – четыре персональных замечания. Коэффициент его полезности составил +1.

Стоит отметить, что результативная игра Леня не принесла его команде победу – Атланта проиграла Орландо – 108:124.

Атланта – Орландо 108:124 (25:26, 23:37, 26:35, 34:26)

Атланта: Лень - 16, Коллинс - 15, Хаертер - 15, Янг - 13, Лин - 12, Спеллмен - 10, Принс - 8, Бэйзмор - 7, Андерсон - 5, Дедмон - 5, Бембри - 2.

Орландо: Вучевич - 19, Росс - 18, Айзек - 17, Фурнье - 17, Огастин - 14, Гордон - 12, Ивунду - 10, Мартин - 6, Берч - 6, Грант - 3, Бриско - 2