Роналду едва не снес голову одноклубнику пушечным ударом (Видео)

Новости спорта: Сами Хедира встал на пути полета мяча после мощного удара Криштиану Роналду.

Курьезный эпизод случился в матче Ювентуса против Сассуоло в чемпионате Италии.

Криштиану Роналду чересчур эмоционально отреагировал на попадание мяча себе в руку и мощнейшим ударом едва не отправил одноклубника Хедиру в нокаут. Естественно, нечаянно, но прилетело немцу прилично.

Напомним, «Ювентус» одержал крупную победу над «Сассуоло» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей из Турина.

На 23-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Сами Хедира. На 70-й минуте форвард Криштиану Роналду удвоил преимущество туринцев, а на 86-й хавбек Эмре Джан забил третий гол. Немцу ассистировал Роналду.

«Ювентус» набрал 63 очка и уверенно возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая «Наполи» на 11 баллов. «Сассуоло» (30 очков) располагается на 11-м месте.

В следующем матче в Серии А «Ювентус» примет на своём поле «Фрозиноне», игра пройдёт 15 февраля. «Сассуоло» 17 февраля сыграет в гостях с «Эмполи».