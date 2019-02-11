Украина – Черногория: промо матча отбора на ЧМ-2019

Новости спорта: Появилось промо матча Украина – Черногория отбора ЧМ-2019.

22 февраля мужская сборная Украины по баскетболу проведет решающий матч квалификации чемпионата мира-2019.

Заключительный домашний поединок квалификации чемпионата мира 2019 года Украина – Черногория состоится 22 февраля в столичном Дворце Спорта и начнется в 19.00.

Видео промо поединка Украина – Черногория Федерация баскетбола Украины опубликовала на своем канале в You Tube.

Видео промо матча:

Напомним, мужская национальная сборная Украины в феврале проведет два заключительных матча квалификации чемпионата мира-2019: против сборных Черногории и Словении. Поединки состоятся 22 февраля в киевском Дворце спорта против Черногории) и 25 февраля (в Любляне против Словении).