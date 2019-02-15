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Атланта с Ленем проиграла Нью-Йорку в НБА

Атланта с Ленем проиграла Нью-Йорку в НБА
08:50 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинский легионер, как и вся команда, провел неубедительный матч.

Украинский центровой Атланты Хокс Алексей Лень сыграл в матче регулярного чемпионата НБА против Нью-Йорк Никс.

Украинец провел на площадке 23 с половиной минуты. За это время Алекс сумел набрать 6 очков (0 из 3 двухочковых, 1 из 4 трехочковых и 3 из 4 штрафных бросков). Также центровой сделал 6 подборов, 1 ассист, 2 блокшота, совершил 2 перехвата и 2 потери. В пассиве Лэня 2 фола. Коэффициент +/- украинца составил +2.

Атланта выиграла только вторую четверть, что и привело к итоговому поражению 91:106. Таким образом, Никс прервали рекордную для франшизы серию из 18 игр без побед.

Хокс остаются на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НБА.

Детройт без Михайлюка уступил Бостону в НБА

Следующий матч Атланта проведет 23 февраля против Детройт Пистонс, за который выступает еще один украинец в НБА Святослав Михайлюк.

Атланта Хокс (19-39) — Нью-Йорк Никс (11-47) 91:106 (13:28, 38:26, 22:28, 18:24)

Атланта: Дэдмон (21), Янг (16 + 11 передач), Бэйзмор (16), Принс (10), Лэнь (6 + 1 передача + 6 подборов + 2 блок-шота + 2 перехвата + 2 потери)

Нью-Йорк: Смит (19), Дженкинс (14), Аллен (14), Дотсон (13), Корнет (11), Джордан (10 + 13 подборов), Нокс (9 + 10 подборов)

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Баскетбол, НБА, БК Атланта, Новости баскетбола, Алексей Лэнь.
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