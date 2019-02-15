Тренера Голден Стэйт оштрафовали за агрессивное поведение

Новости спорта: Наставника удалили с площадки за споры с арбитром.

Наставник клуба НБА Голден Стэйт Уорриорс Стив Керр получит штраф в размере 25 тысяч долларов за агрессивное поведение с рефери в поединке против Портленд Трэйл Блэйзерс (107:129), сообщает ESPN.

Коуч Воинов за четыре минуты до конца встречи агрессивно отреагировал на неспортивный фол для своего подопечного Дрэймонда Грина.

Керр спорил с судьями на повышенных тонах, после чего бросил планшет на пол. В итоге наставник получил два технических фола и был удален с площадки. Он также выбегал на паркет, чтобы продолжить споры с судьей.

Тренер вместе с Уорриорс выиграл 300 матчей в НБА, установив рекорд по наименьшему количеству игр для этого числа побед.

На данный момент Воины находятся на 1-м месте турнирной таблицы Западной конференции. У них 41 победа и 16 поражений.