Лидер сборной Украины будет играть в НБА

Новости спорта: Алина Ягупова подписал контракт с Лос-Анджелес Спаркс.

Лидер женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова подписала контракт с командой НБА Лос-Анджелес Спаркс.

"Я рада подписать Алину Ягупову. Алина играет на высоком уровне в течение нескольких лет и может внести свой вклад уверенной игрой на обоих концах поля. Я очень рада, что она решила использовать свои таланты в нашей команде и женской НБА", - сказала менеджер Спаркс Пенни Толер.

Сезон в женской НБА начнется в мае. На данный момент 27-летняя Ягупова выступает за турецкий Мерсин. В среднем за игру она набирает 18,2 очка, отдает 6,8 ассистов, выполняет 5,4 подбора, 1,9 перехвата. Средний процент реализации составляет 63,8%.

Лос-Анджелес Спаркс основан в 1997 году, клуб является трехкратным чемпионом женской НБА (2001, 2002, 2016). В прошлом году команда вылетела в первом раунде плей-офф.

Отметим, что Алина Ягупова стала первой украинской баскетболисткой, которую выбрали на драфте. В 2013 году под 34-м номером ее выбрал как раз Лос-Анджелес Спаркс.