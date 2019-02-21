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Лидер сборной Украины будет играть в НБА

Лидер сборной Украины будет играть в НБА
10:34 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф isport.ua Фото: ФБУ

Новости спорта: Алина Ягупова подписал контракт с Лос-Анджелес Спаркс.

Лидер женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова подписала контракт с командой НБА Лос-Анджелес Спаркс.

"Я рада подписать Алину Ягупову. Алина играет на высоком уровне в течение нескольких лет и может внести свой вклад уверенной игрой на обоих концах поля. Я очень рада, что она решила использовать свои таланты в нашей команде и женской НБА", - сказала менеджер Спаркс Пенни Толер.

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Сезон в женской НБА начнется в мае. На данный момент 27-летняя Ягупова выступает за турецкий Мерсин. В среднем за игру она набирает 18,2 очка, отдает 6,8 ассистов, выполняет 5,4 подбора, 1,9 перехвата. Средний процент реализации составляет 63,8%.

Лос-Анджелес Спаркс основан в 1997 году, клуб является трехкратным чемпионом женской НБА (2001, 2002, 2016). В прошлом году команда вылетела в первом раунде плей-офф.

Отметим, что Алина Ягупова стала первой украинской баскетболисткой, которую выбрали на драфте. В 2013 году под 34-м номером ее выбрал как раз Лос-Анджелес Спаркс.

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Баскетбол, НБА, Новости спорта, Алина Ягупова.
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