Игрок Барселоны сыграет за сборную Украины

Новости спорта: Центровой «Барселоны» Артем Пустовой поможет нашей сборной в решающих матчах отбора ЧМ-2019.

Испанская «Барселона» отпустит Артема Пустового в расположение сборной Украины на матчи с Черногорией и Словенией. Отметим, что ранее каталонцы не отпускали Пустового в сборную и не планировали этого делать и на этот раз.

Артем Пустовой ходил на встречу с руководством клуба, чтобы его отпустили в национальную команду.

В четверг вечером «Барселона» дома сыграет матч Евролиги с «Басконией», после чего Пустовой может отправиться в расположение сборной Украины. Скорее всего, в сборную Пустовой прибудет накануне игры с Черногорией, которая состоится в пятницу, 22 февраля в Киеве. Матч запланирован на 19:00.