Рекордная серия трипл-даблов Уэстбрука оборвалась

Новости спорта: В матче с Ютой Расселу не хватило 2 ассистов.

Разыгрывающему Оклахома-Сити Тандер Расселу Уэстбруку не удалось оформить 12-й трипл-дабл подряд в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НБА против Юты (148:147).

Таким образом, серия звездного баскетболиста остановилась на трипл-даблах в 11 матчах последовательных матчах. Предыдущий рекорд принадлежал Уилту Чемберлену — 9 трипл-даблов кряду.

Уэстбруку удалось набрать 40 очков и совершить 15 подборов, но до двузвачного показателя не хватило пары передач.

Как отмечал Yahoo Sports, Уэстбруку принадлежат 7 из 10 стриков из трех и более трипл-даблов подряд за последние 35 лет.

В нынешнем сезоне Уэстбрук провел за Тандер 50 матчей, в которых в среднем зарабатывал 22,1 очка и совершал 11,3 подбора.