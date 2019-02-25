Наставник Сан-Антонио перед журналистами надавал себе по лицу (Видео)

Новости спорта: Тренер «Сан-Антонио» начал бить себя по лицу когда услышал критику об игре команды.

Главный тренер «Сан-Антонио Сперс» Грегг Попович, чья команда потерпела поражение от «Нью-Йорк Никс» (118:130) в рамках регулярного чемпионата НБА, начал шлепать себя по лицу прямо во время интервью с журналистами.

Попович был сильно разочарован игрой команды и реагировал на все вопросы достаточно эмоционально:

Per the requests, this is Gregg Popovich slapping himself pic.twitter.com/jcaFFwhO5g — Stefan Bondy (@SBondyNYDN) 25 февраля 2019 г.

«Я уже сказал, что это было убогое выступление. Вы хотите, чтобы я перерезал себе горло?»

Отметим, что аллей-уп игроков «Никс» в матче против «Сперс» стал моментом игрового дня в Лиге.