"Нужно время": Михайлюк рассказал об адаптации в Детройте

Новости спорта: Украинец хочет помочь новому клубу как можно скорее.

Защитник Детройт Пистонс Святослав Михайлюк рассказал о своей адаптации в новом клубе.

"Сейчас мне мнужно время, чтобы освоиться. Я провожу только первый год в НБА, так что все знали, что будет тяжело. Мне нужно привыкнуть к этому.

Я просто должен найти свою роль в команде и помочь клубу как можно скорее. Сейчас я живу в отеле. Мне просто нужно найти место, где мне понравится жить", - цитирует украинца Amicohoops.

Напомним, что Лейкерс выменяли Святослава и будущий драфт-пик 2-го раунда на легкого форварда Реджи Буллока.