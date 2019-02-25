"Нужно время": Михайлюк рассказал об адаптации в Детройте

Защитник Детройт Пистонс Святослав Михайлюк рассказал о своей адаптации в новом клубе.
"Сейчас мне мнужно время, чтобы освоиться. Я провожу только первый год в НБА, так что все знали, что будет тяжело. Мне нужно привыкнуть к этому.
Я просто должен найти свою роль в команде и помочь клубу как можно скорее. Сейчас я живу в отеле. Мне просто нужно найти место, где мне понравится жить", - цитирует украинца Amicohoops.
Напомним, что Лейкерс выменяли Святослава и будущий драфт-пик 2-го раунда на легкого форварда Реджи Буллока.