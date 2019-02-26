Сборная Украины по баскетболу проиграла Словении на выезде

Новости спорта: Украинцы провели заключительный матч в квалификации к ЧМ-2019.

Сборная Украины по баскетболу в овертайме проиграла сборной Словении в заключительном матче квалификации к Чемпионату Мира - 2019 (85:84).

У наших соперников на заключительный поединок квалификации уже не было давления турнирной ответственности. Лучше в игру вошли именно украинские спортсмены. Кравцов и Бобров реализовали наши первые атаки, пока хозяева слишком волновались и ошибались. Впоследствии хозяева догнали гостей, несколько раз выходили вперед.

Во второй четверти украинцы плотнее опекали соперника и на перерыв сборная Украины уже имела 11 очков преимущества. Ход игры изменился к концу третьей четверти. Балканцы стали постоянно сокращать отставание. После четырех минут в заключительной четверти мы имели только 4 очка запаса.

За 3 минуты до конца основного игрового времени словенцы вышли вперед. Эффектно прошел трехочковый с угла от Шпана. Но наши ребята не хотели мириться с таким ходом. Данк от Боброва и трехочковый Мишулы принесли нам 6 очков преимущества за 58 секунд до сирены. Хозяева бились до последнего. За 1,6 секунды разница составляла 3 очка, и Драгич таки успел метко бросить из-за дуги, переведя борьбу в овертайм.

В овертаме украинцы сначала захватили стратегическое преимущество, однако хозяева благодаря точным заключительным атакам того же Шпана вырвали победный результат.

Словения – Украина – 85:84 (17:20, 13:19, 18:17, 28:18, 9:8)

Словения: Ребец (10 + 9 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Хроват (11), З. Драгич (14 + 6 подборов + 5 передач + 3 перехвата – 5 потерь), Мурич (16 + 10 подборов), Коси (12 + 7 подборов) – старт; Рупник (2), Месичек (2), Шантель, Шпан (15), Шкедель (3)

Украина: Лукашов (8 + 4 передачи), Мишула (8), Пустозвонов (13 + 6 подборов), Бобров (11 + 6 подборов + 4 передачи + 2 блок-шота), Кравцов (16 + 12 подборов – 4 потери) – старт; Бояркин (8 – 5 потерь), Липовый (8 подборов), Павлов (9), Петров, Санон (7), Близнюк (4)