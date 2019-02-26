Михайлюк снова не попал в заявку Детройта на матч НБА

Новости спорта: Украинец снова пропускает игру Поршней.

Атакующий защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк не принял участие в матче своей команды против Индиана Пэйсерс.

Украинец также не играл в прошлых матчах Поршней против Атланты и Майами.

Михайлюк присоединился к новой команде в начале февраля, но пока не получает много игрового времени.

После победы над Индианой Пистонз занимают 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв 29 раз в 59 матчах.

Детройт Пистонз – Индиана Пэйсерс 113:109 (36:20, 19:31, 29:26, 29:32)

Детройт: Драммонд (26 + 16 подборов), Гриффин (20 + 10 подборов + 10 передач), Кеннард (19), Джексон (14), Эллингтон (14), Гэллоуэй (13)

Индиана: Богданович (25), Сабонис (23), Коллисон (21), Мэттьюз (14), Янг (10 + 12 подборов)