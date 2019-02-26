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ЛеБрон вошел в историю НБА

ЛеБрон вошел в историю НБА
10:39 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Совсем скоро Джеймс может опередить Майкла Джордана по набранным баллам.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс по итогам проигранного матча с Мемфисом вошел в первую десятку главных ассистентов в истории НБА.

Таким образом, отмечает ESPN, ЛеБрон стал первым игроком в истории лиги, которому удалось попасть и в список 10 лучших ассистентов, и в число 10 главных бомбардиров НБА.

По итогу матча с Мемфисом, где Джеймс отдал 11 результативных передач, на его счету 8535 ассистов, что позволило форварду обойти Андре Миллера и выйти на 10-е место.

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В списке лучших бомбардиров звезда Лейкерс располагается на 5-м месте. Для того, чтобы сравняться по общему количеству заработанных баллов с идущим 4-м Майклом Джорданом, ЛеБрону осталось забросить еще 130 очков.

В нынешнем сезоне Джеймс принял участие в 42 матчах своей команды, в среднем за игру зарабатывая 26,8 пункта и совершая 8,7 подбора. Из-за травмы паха он вынужден был пропустить 17 матчей, в которых Лейкерс одержали всего 6 побед.

 

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Баскетбол, НБА, БК Лейкерс, Леброн Джеймс, Новости баскетбола.
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