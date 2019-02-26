Пустозвонов: В сборной Украины подрастает достойное поколение

Новости спорта: Украинцы не попали на чемпионат мира после двух поражений в феврале.

Форвард сборной Украины Максим Пустозвонов прокомментировал досадное поражение от сборной Словении (84:85) в отборе на чемпионат мира 2019 года.

По словам Пустозвонова, хозяева на кураже обыграли украинцев, имевших преимущество в 11 очков после половины матча.

«Все идет от защиты. Мы очень хорошо отзащищались в первой половине, сделали много перехватов, хорошо защищались против них в быстром отрыве. А потом они словили кураж, попали с нескольких свободных бросков, и их уже тяжело было остановить. Трибуны погнали словенцев вперед, они словили эту волну», — приводит слова баскетболиста Одессы официальный сайт ФБУ.

«Мы ожидали этого от соперника, но во второй половине совершили несколько обидных потерь, после которых они больше стали убегать в быстрые отрывы».

Максим также отметил новое поколение украинских игроков и выразил надежду на то, что страну ждет большое будущее в баскетболе.

«Здесь в Любляне очень сильная ностальгия. Мы жили в этом же отеле, в котором творили чудеса в 2013 году: тот же зал, все то же. Сейчас я считаю, что у нас подрастает достойное поколение, которое придет на смену нашему. Как люди, все парни — супер. У нас отличная атмосфера в команде, в раздевалке. Надеюсь, нас ждет большое будущее».

На минувшей неделе команда Евгения Мурзина также потерпела поражение в киевском матче с Черногорией, по ходу которого имела преимущество над соперниками в 17 очков.

После поражений в февральских играх украинцы потеряли все шансы на попадание на чемпионат мира, который состоится в Китае в августе-сентябре нынешнего года.