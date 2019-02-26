Джошуа тестируют на допинг дважды в неделю

Новости спорта: Энтони Джошуа ответил Джарреллу Миллеру на его подозрения.

Обладатель титулов WBA Super, WBC, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал обвинение в употреблении допинга со тороны своего соперника Джаррелла Миллера. А также предположил, что опасения связаны с тем, что Миллера самого когда-то словили на допинге.

"Все знают, как я работаю в зале. Комплекс упражнений по физподготовке, выносливости, тягание тяжестей. Я все держу под контролем. В том числе и свое питание. Это моя жизнь. Бокс – это то, чему я себя полностью посвятил. И это все стоит денег. Кроме того, я сотрудничаю с Антидопинговыми программами, они всегда знают о всех моих передвижениях, VADA тестирует меня примерно два раза в неделю. Это продолжается уже с 2012 года. Не знаю, почему Миллер так переживает. Может, потому, что его самого когда-то поймали на применении запрещенных препаратов", - сказал Джошуа.

Поединок Джошуа и Миллера состоится 1 июня в Нью-Йорке.