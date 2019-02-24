WBC установили сроки для проведения реванша Уайлдер - Фьюри

Новости спорта: Маурисио Сулейман рассказал, что и Фьюри, и Уайлер лично просили о реванше.

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что организация установила определенные сроки для проведения повторного боя Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера, но какие именно не сказал.

"Мы установили для Уайлдера и Фьюри определенные сроки. Руководство WBC определит дальнейшие шаги относительно получения информации от каждого промоутера. Пока не могу говорить о подробностях. Дела могли бы быть и лучше, но не все так плохо, поэтому посмотрим. Болельщики хотят увидеть второй поединок и сейчас все зависит от промоутеров. Они заручились нашей поддержкой, поэтому хочется верить, что они смогут достичь соглашения. Я не теряю надежды.

Тайсон Фьюри и Уайлдер лично просили о реванше. Бойцы ждут возможности подписать контракт и узнать, кто же лучший тяжеловес в мире. Это желание исходит непосредственно от них, и весь мир хочет увидеть второй поединок, поэтому сейчас есть все, чтобы организовать это событие. Остается наблюдать, смогут ли промоутеры воплотить эту идею в жизнь", - цитирует Сулеймана ESPN.

Ранее промоутер Уайлдера заявил, что команда откажется от боя с Фьюри, если условия контракта ее не устроят.