Уайлдер получил предложение от Top Rank

Новости спорта: Советник Уайлдера Шелли Финкель рассказал, что получил предложение от промоутерской компании Top Rank.

Советник чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Шелли Финкель подтвердил ESPN, что получил предложение от промоутерской компании Top Rank, имеющей эксклюзивный контракт с телеканалом ESPN, на проведение нескольких боев, включая второй бой с экс-чемпионом мира в этом весе Тайсоном Фьюри.

"Они сделали предложение. Я подтвердил получение. Мы рассмотрим его и ответим, — сказал Финкель. — Если нас устроят условия, будет возможность что-то организовать. Если нет, то нет. Мы его обсудим и примем решение. Но мы хотим второго боя".

Финкель является одним из советников Уайлдера, еще советниками чемпиона являются его тренер Джей Диз и могущественный Эл Хэймон, боксеры которого выступают на двух каналах — Showtime и Fox. Напомним, что после того как Фьюри объявил о подписании контракта на пять боев с Top Rank и ESPN, Уайлдер заявил, что является свободным агентом и не связан обязательствами с каким-либо промоутером или телеканалом. Шелли Финкель отказался подтвердить или опровергнуть это заявление боксера.