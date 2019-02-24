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Уайлдер получил предложение от Top Rank

Уайлдер получил предложение от Top Rank
15:16 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта: Советник Уайлдера Шелли Финкель рассказал, что получил предложение от промоутерской компании Top Rank.

Советник чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Шелли Финкель подтвердил ESPN, что получил предложение от промоутерской компании Top Rank, имеющей эксклюзивный контракт с телеканалом ESPN, на проведение нескольких боев, включая второй бой с экс-чемпионом мира в этом весе Тайсоном Фьюри.

"Они сделали предложение. Я подтвердил получение. Мы рассмотрим его и ответим, — сказал Финкель. — Если нас устроят условия, будет возможность что-то организовать. Если нет, то нет. Мы его обсудим и примем решение. Но мы хотим второго боя".

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Финкель является одним из советников Уайлдера, еще советниками чемпиона являются его тренер Джей Диз и могущественный Эл Хэймон, боксеры которого выступают на двух каналах — Showtime и Fox. Напомним, что после того как Фьюри объявил о подписании контракта на пять боев с Top Rank и ESPN, Уайлдер заявил, что является свободным агентом и не связан обязательствами с каким-либо промоутером или телеканалом. Шелли Финкель отказался подтвердить или опровергнуть это заявление боксера.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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