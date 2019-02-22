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Боксер Дычко сравнил спарринги с Кличко и Уайлдером

Боксер Дычко сравнил спарринги с Кличко и Уайлдером
16:04 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Иван Дычко рассказал о своем пребывании в тренировочном лагере Владимира Кличко.

По словам Дычко, украинец поразил его всем, а сам Кличко – настоящая легенда и чемпион чемпионов. «Это был июнь 2016 года. На тот момент это было круто. Я уже участвовал в Олимпиаде 2012 года. Если сравнивать на то время — быть спарринг-партнером Владимира Кличко и Олимпиаду — я выбираю, что круче быть спарринг-партнером Кличко, — рассказал Дычко в интервью «Нашей газете». — Он крутой, он легенда, он чемпион чемпионов. Я всегда задавался вопросом, сколько бы я заплатил, чтобы потренироваться в лагере с Владимиром Кличко? А тут у меня появилась такая возможность поехать к нему, да еще и он платит мне».

Как отметил Дычко, Уайлдер в плане боксерского мастерства значительно уступает Владимиру Кличко. «Всегда сравниваю лагероь Уайлдера с кемпом Владимира Кличко. Потому что после Кличко эмоции мои зашкаливали. В кемпе Уайлдера я такой… да уж. На спарринги тоже настраивался, думал, что сейчас выйдет чемп со своей бешеной правой рукой, как даст, и я должен буду держать этот удар. А он что-то… Понятно, хорош, научен, но я ожидал большего, — отметил Иван. — Иногда я давал слабину, но лишь по просьбе его тренера. Был такой момент, когда тренер мне сказал: «Не нагнетай, будь попроще». Но мне-то нужно делать так, чтобы он меня мощно не бил, я ему дал себя обыграть по очкам. Тут нужно знать специфику работы. Если я, никому не известный, пришел и побил чемпиона, он может начать в себе сомневаться. Их задача — этого не допустить. Так произошло, когда я обыграл в спарринге Луиса Ортиса. Сравнивая Кличко и Уайлдера, Деонтей мне показался не так хорош, как Кличко, поэтому мне было с ним проще и легче боксировать. Ну сам тренировочный лагерь у него организован похуже для спарринг-партнеров, для бойцов, ну и, соответственно, беднее. Мое мнение — такие боксеры, как Уайлдер и Ортис, вполне мне по силам. Уайлдера можно победить, причем ничего нового при этом придумывать не нужно».

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Владимир Кличко, Бокс, Деонтей Уайлдер, Иван Дычко.
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