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НБА: результаты матчей за 22 марта

НБА: результаты матчей за 22 марта
10:22 Сб, 23 Март 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Вашему вниманию результаты матчей НБА за пятницу, 22 марта.

Феноменальная игра Джеймса Хардена позволила Хьюстону одержать уверенную победу над Сан-Антонио. Лидер Рокетс набрал 61 очко. 

В других матчах победы одержали Денвер, Милуоки и Оклахома-Сити. Лос-Анджелес Лейкерс потерпели пятое поражение подряд, уступив Бруклину.

НБА. Регулярный чемпионат

Хьюстон - Сан-Антонио - 111:105 (36:24, 26:23, 19:34, 30:24)

Хьюстон: Харден - 61, Пол - 18, Гордон - 12, Капела - 7, Грин - 5, Илариу - 4, Шамперт - 3, Хаус - 1.

Сан-Антонио: Форбс - 20, Уайт - 18, Дерозан - 16, Белинелли - 11, Олдридж - 10, Миллз - 8, Пёлтль - 8, Гэй - 7, Уокер - 4, Дав. Бертанс - 3. 

 

Орландо - Мемфис - 123:119 ОТ (23:33, 35:31, 23:31, 29:15, 13:9)

Орландо: Росс - 31, Фурнье - 27, Вучевич - 25, Огастин - 20, Айзек - 11, Гордон - 5, Берч - 2, Ивунду - 2.

Мемфис: Дорси - 29, Валанчюнас - 23, Холидэй - 22, Парсонс - 17, Райт - 12, Кабокло - 9, Рэбб - 4, Картер - 3.

Нью-Йорк - Денвер - 93:111 (18:37, 24:19, 20:26, 31:29)

Нью-Йорк: Мудиэй - 21, Нокс - 19, Робинсон - 16, Джордан - 7, Хезонья - 7, Дотсон - 6, Нтиликина - 5, Аллен - 3, Элленсон - 3, Дженкинс - 3, Томас - 3.

Денвер: Йокич - 21, Маррей - 18, Харрис - 14, Моррис - 13, Бартон - 12, Пламли - 11, Миллсэп - 8, Бисли - 8, Крэйг - 6.

Торонто - Оклахома-Сити - 109:116 (29:22, 29:26, 22:35, 29:33)

Торонто: Ленард - 37, Сиакам - 25, Грин - 19, Ибака - 11, Ванвлит - 8, Лин - 5, Ануноби - 2, Марк Газоль - 2.

Оклахома-Сити: Джордж - 28, Шрёдер - 26, Грант - 19, Уэстбрук - 18, Фергюсон - 11, Адамс - 9, Моррис - 3, Ноэль - 2.

Кливленд - ЛА Клипперс - 108:110 (40:25, 20:33, 23:34, 25:18)

Кливленд: Лав - 22, Секстон - 20, Кларксон - 20, Нэнс - 14, Осман - 11, Нваба - 8, Найт - 7, Томпсон - 4, Крисс - 2.

ЛА Клипперс: Галлинари - 27, Гилджис-Александер - 16, Л. Уильямс - 15, Харрелл - 14, Шамет - 13, Беверли - 9, Грин - 8, Зубац - 6, Темпл - 2.

Милуоки - Майами - 116:87 (33:32, 30:19, 31:18, 22:18)

Милуоки: Адетокунбо - 27, Миддлтон - 18, Ильясова - 13, Уилсон - 11, Лопес - 10, Снелл - 10, Бледсо - 9, Хилл - 8, Коннотон - 6, Браун - 4.

Майами: Уайтсайд - 14, Олиник - 13, Уэйд - 12, Адебайо - 12, Джонс - 11, Ричардсон - 10, Уэйтерс - 9, Джонсон - 4, Робинсон - 2.

ЛА Лейкерс - Бруклин - 106:111 (23:20, 20:24, 30:34, 33:33)

ЛА Лейкерс: Макги - 33, Джеймс - 25, Кузма - 18, Карузо - 10, Колдуэлл-Поуп - 7, Рондо - 5, Баллок - 5, Чендлер - 3.

Бруклин: Харрис - 26, Расселл - 21, Динуидди - 19, Кэрролл - 15, Дэвис - 14, Аллен - 13, Куруч - 3.

Напомним, БК Запорожье выиграл регулярный чемпионат Суперлиги.

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Баскетбол, НБА, БК Хьюстон, БК Сан-Антонио.
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