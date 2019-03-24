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Пау Газоль пропустит месяц из-за травмы

Пау Газоль пропустит месяц из-за травмы
22:35 Вс, 24 Март 2019 Телеграф basket-planet.com

Новости спорта: Баскетболист «Милуоки» получил очередное повреждение.

Резервный бигмэн «Милуоки» Пау Газоль выбыл из строя на месяц из-за повреждения голеностопа левой ноги. Он уже пропустил три последних матча из-за этой травмы.

38-летний Газоль перешел в «Милуоки» по ходу текущего сезона после того, как расторг контракт с «Сан-Антонио». В составе Бакс бигмэн на данный момент успел провести только 3 встречи, в которых набирал по 1.3 очка и совершал по 3.3 подбора за 10 минут в среднем за игру. В нынешнем регулярном чемпионате центровой уже пропустил 26 игр после стрессового перелома ноги.

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Ранее «Милуоки» из-за различных повреждений потерял на длительные сроки стартового защитника Малкольма Брогдона и ключевого резервного форварда Николу Миротича.

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Баскетбол, НБА, Новости спорта, Пау Газоль.
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