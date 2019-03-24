Биатлон: результаты женского масс-старта в Хольменколлене 24.03.2019

Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла масс-старт на 12,5 км на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Второе место заняла хозяйка соревнований Тириль Экхофф. Тройку призёров замкнула американка Клэр Игэн.
Your Top 3 of the women's mass start in #HOL19
@hannaaaoberg @SwedenBiathlon
@TirilEckhoff @NSSF_Biathlon
@BiathleteEgan @USBiathlon
You can rewatch the entire race on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/i6uBPpNm28
— IBU World Cup (@IBU_WC) 24 марта 2019 г.
Кубок мира. Девятый этап. Хольменколлен, Норвегия
Женщины, масс-старт
1. Ханна Эберг (Швеция) — 35.56,2 (0+0+1+1).
2. Тириль Экхофф (Норвегия) — +1,3 (0+0+2+1).
3. Клэр Игэн (США) — +10,4 (0+0+0+1).
4. Денизе Херрман (Германия) — +21,6 (1+0+1+2).
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +48,7 (1+0+1+0).
6. Паулина Фиалкова (Словакия) — +54,7 (0+0+1+3).
7. Жулия Симон (Франция) — +56,0 (1+1+1+1).
8. Франциска Пройс (Германия) — +56,2 (0+0+1+2).
9. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +1.01,6 (0+1+2+1).
10. Анастасия Кузьмина (Словакия) — +1.04,1 (2+1+1+2).