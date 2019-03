Биатлон: результаты женского масс-старта в Хольменколлене 24.03.2019

Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла масс-старт на 12,5 км на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Второе место заняла хозяйка соревнований Тириль Экхофф. Тройку призёров замкнула американка Клэр Игэн.

