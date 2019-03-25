Лейкерс нашел кандидата на пост наставника команды

Новости спорта: В клубе из Лос-Анджелеса вскоре могут уволить Люка Уолтона.

«Лос-Анджелес Лейкерс» может получить нового главного тренера.

Как сообщает инсайдер ESPN.com Эдриан Воджнаровски руководство клуба рассматривает кандидатуру Джейсона Кидда на пост главного тренера.

Кидд - фаворит на эту должность, если в клубе примут решение уволить нынешнего наставника комнады Люка Уолтона.

Многие тренеры лиги уверены, что Уолтон, скорее всего, будет уволен в конце этого сезона. Напомним, что «Лейкерс» занимают 11-е место на Западе НБА и уже потеряли шансы на выход в плей-офф.

Джейсон Кидд после завершения карьеры игрока уже успел поработать тренером в «Бруклине» и «Милуоки». Кроме «Лейкерс» на специалиста претендует Калифорнийский Университет.