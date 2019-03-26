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Украина не претендует на проведение Евробаскета-2021

Украина не претендует на проведение Евробаскета-2021
10:43 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Международная федерация баскетбола (ФИБА) завершила прием заявок на проведение чемпионата Европы 2021 года.

На проведение Евробаскета-2021 претендуют Чехия, Эстония, Германия, Грузия, Венгрия, Италия и Словения, сообщает официальный сайт ФИБА. Речь идет не про единоличную организацию турнира.

В третий раз подряд групповой этап чемпионата Европы пройдет в четырех странах. Все матчи плей-офф будут сыграны в одной из четырех стран-хозяек Евробаскета. По аналогичной схеме турнир проходил в 2015 и 2017 годах.

Следующий этап отбора кандидатов на проведение Евробаскета-2021 – оценка объектов инфраструктуры всех претендентов. Окончательное решение ФИБА озвучит на заседании в июле текущего года.

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Следующий чемпионат Европы пройдет с 17 по 29 августа 2021 года. Сборная Украины в квалификации стартует в ноябре 2019 года.

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Баскетбол, ФИБА, Новости баскетбола, Сборная Украины по баскетболу.
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