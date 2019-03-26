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Киев-Баскет обыграл Николаев на старте плей-офф

Киев-Баскет обыграл Николаев на старте плей-офф
21:12 Вт, 26 Март 2019 Телеграф xsport.ua

Новости спорта: «Киев-Баскет» в стартовом матче четвертьфинала плей-офф Суперлиги в домашних стенах обыграл «Николаев».

Команда Евгения Мурзина не испытала серьезных проблем в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги, сделав весомую заявку на выход в следующий раунд. Ключевым отрезком игры стали вторая и четвертая четверть в каждой из которых киевляне смогли добыть весомую разницу.

Суперлига. Плей-офф. Четвертьфинал.

«Киев-Баскет» – «Николаев» 82:70 (23:23, 19:13, 22:21, 18:13). Счет в серии 1-0.

«Киев-Баскет»: Горобченко, Крик (21 + 5 подборов + 4 передачи), Крутоус (25), Челован (2 + 8 подборов), Нванкво (13 + 5 подборов + 4 передачи) – старт; Носков (13), Сандул (5 + 7 подборов + 2 блок-шота), Латкович (3 + 6 подборов + 5 передач + 4 потери), Петров (0 + 11 подборов + 5 передач + 2 блок-шота), Луценко.

«Николаев»: Зотов (13 + 5 подборов + 9 передач), Попов (6), Омоера (12), Давидюк (7 + 4 перехвата + 2 блок-шота), Адедиран (13 + 7 подборов) – старт; Хохоник (7), Приймак (5), Тонченко (5), Мусиенко (2), Аникиенко.

Напомним, «Запорожье» разгромил «Черкасские Мавпы» на старте плей-офф.

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Баскетбол, Суперлига, ФК Николаев, БК Киев-Баскет.
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