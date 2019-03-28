Стало известно, почему Михайлюк мало играет в НБА

Новости спорта: Главный тренер клуба НБА "Детройт Пистонс" Дуэйн Кейси объяснил, почему украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк получает мало игровой практики.

Дуэйн Кейси в интервью detroitnews, в частности, отметил, что высоко ценит украинского баскетболиста, но в команде с ним конкурируют несколько ветеранов, поэтому для Михайлюка просто не остается минут.

"Михайлюк - отличный шутер. Я в восторге от него и Кайри Томаса. Они позволяют уверенно смотреть на нашу команду в будущем. Михайлюк атлетичный и физически крепкий. Он ни от кого не отступает. Даже если Святослав ошибается в каком-то моменте или осуществляет неточный бросок, это происходит не из-за недостатка старания или таланта.

Михайлюк - действительно хороший распасовщик. Я разговаривал с тренерами "Гранд Рапидс". Они убеждены, что в будущем он будет в большей степени разыгрывающим, чем кем-то еще. Он будет тем, кто бросает разыгрывающим. Приятно это знать и видеть. Михайлюк выполняет функции типичного шутера на тренировках, но он разносторонний парень, он умный и понимает игру. К сожалению, с ним конкурируют несколько ветеранов, таких как Уэйн Эллингтон и Ленгстон Гэллоуэй. Для Михайлюка просто не остается минут, но мы высоко ценим его", - цитирует Кейси Basket.com.ua.

Как сообщалось ранее, 14 марта атакующий защитник клуба “Детройт Пистонс” украинский баскетболист Святослав Михайлюк принял участие в матче НБА против “Майами Хит”. Михайлюк отыграл в нем 5 минут 51 секунду, но очков не набрал.